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Военные железнодорожники ЦВО отремонтируют более 20 км путей на 16 военных объектах Сибири, Поволжья и Урала
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Военные железнодорожники ЦВО отремонтируют более 20 км путей на 16 военных объектах Сибири, Поволжья и Урала 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые четыре объекта в этом году уже отремонтированы, в общей сложности на данный момент проведены работы на более 4 тыс. метров железнодорожного полотна, в том числе около 1000 метров с выполнением капитального ремонта.
Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году отремонтируют более 20 километров путей сообщения на 16 военных объектах Сибири, Поволжья и Урала.
Первые четыре объекта в этом году уже отремонтированы, в общей сложности на данный момент проведены работы на более 4 тыс. метров железнодорожного полотна, в том числе около 1000 метров с выполнением капитального ремонта. В ходе выполнения задач применяется специальная техника, которая поступила по гособоронзаказу в 2017 году.
Также военные железнодорожники заменили 7 комплектов стрелочных переводов, провели работы на участках подъездных путей к военным базам хранения и арсеналам.
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