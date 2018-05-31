Военные железнодорожники ЦВО отремонтируют более 20 км путей на 16 военных объектах Сибири, Поволжья и Урала

Первые четыре объекта в этом году уже отремонтированы, в общей сложности на данный момент проведены работы на более 4 тыс. метров железнодорожного полотна, в том числе около 1000 метров с выполнением капитального ремонта.

Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году отремонтируют более 20 километров путей сообщения на 16 военных объектах Сибири, Поволжья и Урала.

Первые четыре объекта в этом году уже отремонтированы, в общей сложности на данный момент проведены работы на более 4 тыс. метров железнодорожного полотна, в том числе около 1000 метров с выполнением капитального ремонта. В ходе выполнения задач применяется специальная техника, которая поступила по гособоронзаказу в 2017 году.

Также военные железнодорожники заменили 7 комплектов стрелочных переводов, провели работы на участках подъездных путей к военным базам хранения и арсеналам.