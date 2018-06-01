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Керченский «полицейский десант» поздравил детей с праздником
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Керченский «полицейский десант» поздравил детей с праздником 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
В Международный день защиты детей полицейские Керчи провели уроки правового информирования для несовершеннолетних и поздравили детей с праздником.
С наступлением летних каникул сотрудники полиции традиционно проводят неделю правового информирования и консультирования детей и подростков. Полицейские посещают воспитанников дошкольных учебных заведений, а также детей, пребывающих в школьных лагерях. Стражи порядка проводят профилактические мероприятия в виде бесед, викторин, интерактивных игр направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних.
Такие встречи прошли в Международный день защиты детей в нескольких школах г. Керчи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции и отдела правового обеспечения УМВД России по г. Керчи вместе со школьниками рассмотрели ситуации, которые могут угрожать жизни и здоровью ребят, а также алгоритм действий в случае их возникновения.
Юрисконсульт правовой группы Олеся Холап в игровой форме ознакомила детей с «правилом четырех не», соблюдая которые можно избежать встречи со злоумышленником и не стать жертвой преступлений.
Автоинспектор дорожной полиции Алексей Крихели напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, а также о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов на одежде.
В свою очередь начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи Виталий Бижан предостерег детей от необдуманных противоправных поступков, которые влекут в последствии административную и даже уголовную ответственность как для самих подростков, так и для их родителей.
Полицейские также посетили детский парк аттракционов, где поздравили самых маленьких посетителей, а родителям пожелали быть бдительными и внимательными по отношению к своим детям.
Подобные мероприятия в период летних каникул будут проведены и в других детских учреждениях, в которых организованы оздоровительные школьные лагеря.
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