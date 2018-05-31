«России по силам обеспечить европейскую безопасность»: приоритеты Путина по развитию армии оценил военный эксперт

В последнее время у ЕС появились некоторые разногласия с США , поэтому у них возник закономерный вопрос о будущем европейской безопасности. Как считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин , нынешний уровень оснащения и боеспособности армии России позволяет утверждать, что в случае чего нам по силам обеспечить европейскую безопасность.

Гарантия защиты интересов России

В ходе церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности и получивших высшие воинские звания, президент Владимир Путин назвал боеспособность армии гарантией защиты интересов России и поддержания баланса в мире.

Путин также выделил приоритеты военного строительства страны, среди которых укрепление ядерной триады, совершенствование системы вооружения ВКС и ВМФ, и в целом сбалансированное развитие всех видов и родов войск.

«С учетом нынешних мировых реалий и геополитической конфигурации именно вооруженные силы во многом определяют сильное государство. Россия же располагает армией, оснащенными боевой техникой и вооружениями на уровне лучших мировых требований. Но самое главное здесь даже не техника, а специалисты, которые обслуживают ее и решают задачи по обеспечению национальной безопасности государства.

Сирийская кампания наглядно показала потенциал наших вооруженных сил. Именно их работа в регионе позволила эффективно уничтожить террористические формирования и перевести вооруженный конфликт в мирное русло. Другими словами, именно наличие боеспособной армии в значительной степени позволяет решать внешнеполитические задачи, которые у нас направлены на стабилизацию», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Лидирующие позиции армии РФ Лидирующие позиции российской армии сегодня признают и за рубежом. Например, в «Рейтинге военной силы 2017 года» от Global Firepower, состоящем из 133 стран, армию РФ поставили на вторую позицию между США и Китаем . В то же время полковник в отставке Виктор Литовкин считает нашу позицию реалистичной только при оценках по балльной системе, так как по реальным боевым возможностям мы равносильны американской армии.

По мнению Литовкина, США лидирует только за счет огромного военного бюджета, который позволяет ей среди прочего обладать большим количеством ударных авианосных групп. Но Россия, во-первых, всегда считалась сухопутной державой, а во-вторых, за счет современных средств вооружений мы успешно нивелировали эту угрозу.

«Наши военно-технические возможности были наглядно представлены президентом в ходе второй части Федерального послания. А так как в последнее время у ЕС появились некоторые разногласия с США, и даже возник вопрос о будущем европейской безопасности, то не удивительно, что многие эксперты назвали именно Россию способной обеспечить ее.

Нынешний уровень оснащения и боеспособности нашей армии позволяет нам стабилизировать ситуацию даже без применения оружия. В любом случае расслабляться не стоит, а при помощи военно-технических и военно-научных разработок поддерживать свое лидерство на всех направлениях военного строительства», — резюмирует Андрей Кошкин.