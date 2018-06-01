Ещё
Canon прекратил продажи своей последней пленочной фотокамеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Canon прекратил продажи своей последней пленочной фотокамеры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Производство профессиональной модели было фактически остановлено еще в 2010 году.
Canon заявил о прекращении продаж своего последнего пленочного фотоаппарата EOS-1v. Отмечается, что выпуск фотокамеры был остановлен еще в 2010 году, однако до последнего времени велась продала складских запасов.
Профессиональная модель EOS-1v вышла в 2000 году и относится к пятому поколению профессиональных фотоаппаратов Canon.
В Canon добавили, что техобслуживание последнего пленочного фотоаппарата будет осуществляться компанией до 31 октября 2025 года, однако после 31 октября 2020 года владельцам камер могут в этом отказать из-за отсутствия запчастей.
Стоит отметить, что не смотря на решение Canon отказаться от пленки, ее принципиальный соперник Nikon по-прежнему продает пленочные модели.
ТК «Звезда»: последние новости
Удар с воздуха: Всеармейский этап конкурса «Авиадартс» под Рязанью Малайзия объявила о невиновности России в крушении MH 17 В МВФ раскритиковали новые пошлины США
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности возможного «скачка» налогов83
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом713
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17766
У Су-57 нашли «тайные ноу-хау»22
Ким Чен Ын предложил Путину встретиться6
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение