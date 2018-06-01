Canon прекратил продажи своей последней пленочной фотокамеры

Производство профессиональной модели было фактически остановлено еще в 2010 году.

Canon заявил о прекращении продаж своего последнего пленочного фотоаппарата EOS-1v. Отмечается, что выпуск фотокамеры был остановлен еще в 2010 году, однако до последнего времени велась продала складских запасов.

Профессиональная модель EOS-1v вышла в 2000 году и относится к пятому поколению профессиональных фотоаппаратов Canon.

В Canon добавили, что техобслуживание последнего пленочного фотоаппарата будет осуществляться компанией до 31 октября 2025 года, однако после 31 октября 2020 года владельцам камер могут в этом отказать из-за отсутствия запчастей.

Стоит отметить, что не смотря на решение Canon отказаться от пленки, ее принципиальный соперник Nikon по-прежнему продает пленочные модели.