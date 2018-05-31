Подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил по горному троеборью

Лучшими в своих категориях стали команды Воздушно-десантных войск и Центрального военного округа.

В поселке Терскол ( Кабардино-Балкария ) состоялось закрытие Спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью (летнему).

По результатам проведения соревнований среди команд видов Вооруженных Сил, родов войск, военных округов места распределились следующим образом:

I группа (виды ВС, рода войск) — 1 место заняли Воздушно-десантные войска, 2 место — Воздушно-космические силы.

II группа (военные округа) — 1 место у Центрального военного округа, 2 — у Южного, замкнул тройку призеров Западный военный округ.