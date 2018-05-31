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Подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил по горному троеборью
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Подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил по горному троеборью 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшими в своих категориях стали команды Воздушно-десантных войск и Центрального военного округа.
В поселке Терскол (Кабардино-Балкария) состоялось закрытие Спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью (летнему).
По результатам проведения соревнований среди команд видов Вооруженных Сил, родов войск, военных округов места распределились следующим образом:
I группа (виды ВС, рода войск) — 1 место заняли Воздушно-десантные войска, 2 место — Воздушно-космические силы.
II группа (военные округа) — 1 место у Центрального военного округа, 2 — у Южного, замкнул тройку призеров Западный военный округ.
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