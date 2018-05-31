СМИ: Украина с начала года получила от стран НАТО военную помощь на $45 млн

"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более 44 млн — это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и до около $500 тыс. гуманитарной помощи — это другие товары военного назначения ", — приводит его слова «Европейская правда».

Всего в течение 2014-2018 годов, по словам Левчика, подразделения ВСУ получили материальную помощь от 20 стран мира. «Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое — на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн», — добавил он.