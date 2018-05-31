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СМИ: Украина с начала года получила от стран НАТО военную помощь на $45 млн
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СМИ: Украина с начала года получила от стран НАТО военную помощь на $45 млн 

ТАСС 47 минут назад
КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Украина в 2018 году получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летальное оружие и другие военные средства на сумму более $45 млн  Об этом заявил в четверг и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Левчик.
"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более 44 млн — это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и до около $500 тыс. гуманитарной помощи — это другие товары военного назначения ", — приводит его слова «Европейская правда».
Всего в течение 2014-2018 годов, по словам Левчика, подразделения ВСУ получили материальную помощь от 20 стран мира. «Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое — на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн», — добавил он.
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