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Видео 360: российские космонавты сыграли в футбол на МКС
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Видео 360: российские космонавты сыграли в футбол на МКС 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: RT на русском
В преддверии старта ЧМ-2018 члены экипажа МКС подняли футбол на космический уровень. Антон Шкаплеров и Олег Артемьев сыграли мячом, который будет использован в первом матче мундиаля.
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