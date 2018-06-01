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Видео 360: российские космонавты сыграли в футбол на МКС
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Видео 360: российские космонавты сыграли в футбол на МКС
RT на русском
53 минуты назад
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Фото:
RT на русском
В преддверии старта ЧМ-2018 члены экипажа МКС подняли футбол на космический уровень.
Антон Шкаплеров
и
Олег Артемьев
сыграли мячом, который будет использован в первом матче мундиаля.
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