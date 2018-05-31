Космонавты на МКС сыграли в футбол официальным мячом ЧМ-2018

Видео размещено на YouTube на канале Roscosmos Media Store.

Космонавты, облаченные в футболки с логотипами ЧМ-2018, обмениваются пассами на фоне российского флага, ролик также снимался на панорамные камеры RT360.

Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Россия готовится к самому главному футбольному событию четырехлетия — Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге Калининграде , Нижнем Новгороде, Екатеринбурге Сочи и Ростове-на-Дону.