Чемпионат мира по футболу. Космонавты сыграли в футбол на МКС 

Первенство мира по футболу, которое стартует в Москве через две недели и будет на протяжении последующего месяца главным международным спортивным событием, привлекает фанатов не только на Земле, но и в… космосе. Космонавты на МКС отдали дань грядущему событию.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели настоящую футбольную тренировку прямо в одном из отсеков Международной космической станции, сообщает «Россия 1». Именно для этого на борт был доставлен официальный мяч World Cup-2018, который планируется вернуть на Землю вместе с экипажем пилотируемого корабля «Союз МС-07» в воскресенье, 3 июня.