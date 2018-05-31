Ещё
Летчик-испытатель назвал уникальные особенности истребителя Су-57
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Летчик-испытатель назвал уникальные особенности истребителя Су-57 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Истребитель Су-57 является одной из самых передовых разработок российского и мирового авиапрома — большинство ноу-хау, отличающих его от машины поколения 4++ Су-35, заложенных в этот самолет не раскрываются из соображений секретности, заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.
Ранее американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором сравнила стоящий сегодня на вооружении ВКС РФ истребитель поколения 4++ Су-35 с перспективной машиной Су-57. В статье отмечается, что Су-57 основан на системах, разработанных для Су-35, при этом является затратным проектом, поэтому у него, вероятно, «не будет особо яркого будущего».
"Су-57 — это будущее российской боевой авиации. В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, это лишь поверхность, остальное знаем только мы — профессионалы, испытатели, военное руководство страны. Эти ноу-хау являются тайной и не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины", — сказал Толбоев.
Среди уникальных особенностей российского истребителя пятого поколения, летчик-испытатель назвал способность этой машины развивать сверхзвуковую скорость без перехода в форсажный режим, при котором очень быстро расходуется топливо самолета.
"Ни на одном самолёте ещё никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость «на номинале». Этого в мире ещё не добился никто — ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce ни Pratt & Whitney — никто", — подчеркнул собеседник агентства.
Су-57 —российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
РИА Новости: последние новости
РАН готовит предложения по вопросам своего взаимодействия с Миннауки На Startup Village в Сколково покажут около 200 технологий и гаджетов Министр обороны Британии ушел по-английски – от ответа на вопрос о России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными103
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет42
Россию хотят исключить из еще одного союза217
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне115
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству187
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение