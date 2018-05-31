Летчик-испытатель назвал уникальные особенности истребителя Су-57

МОСКВА , 31 мая — РИА Новости . Истребитель Су-57 является одной из самых передовых разработок российского и мирового авиапрома — большинство ноу-хау, отличающих его от машины поколения 4++ Су-35, заложенных в этот самолет не раскрываются из соображений секретности, заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев

Ранее американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором сравнила стоящий сегодня на вооружении ВКС РФ истребитель поколения 4++ Су-35 с перспективной машиной Су-57. В статье отмечается, что Су-57 основан на системах, разработанных для Су-35, при этом является затратным проектом, поэтому у него, вероятно, «не будет особо яркого будущего».

"Су-57 — это будущее российской боевой авиации. В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, это лишь поверхность, остальное знаем только мы — профессионалы, испытатели, военное руководство страны. Эти ноу-хау являются тайной и не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины", — сказал Толбоев.

Среди уникальных особенностей российского истребителя пятого поколения, летчик-испытатель назвал способность этой машины развивать сверхзвуковую скорость без перехода в форсажный режим, при котором очень быстро расходуется топливо самолета.

"Ни на одном самолёте ещё никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость «на номинале». Этого в мире ещё не добился никто — ни Франция , ни Англия , ни Rolls-Royce ни Pratt & Whitney — никто", — подчеркнул собеседник агентства.