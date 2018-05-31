Ещё
Командующий: комплексы «Искандер-М» повысили боеспособность Второй армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Командующий: комплексы «Искандер-М» повысили боеспособность Второй армии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комплексы «Искандер-М», поставленные на вооружение Второй армии, значительно повысили ее боеспособность, заявил командующий Второй армией генерал-майор Рустам Мурадов.
"Переоснащение ракетной бригады на комплекс «Искандер-М» значительно повысило боевую мощь объединения", — сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.
Командующий Второй армией заявил, что «личный состав осваивает новейшее вооружение и военную технику, повышает выучку, подкрепленную опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии».
Мурадов заверил президента РФ Владимира Путина, что «задачи любого масштаба и сложности, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки».
РИА Новости: последние новости
РАН готовит предложения по вопросам своего взаимодействия с Миннауки Министр обороны Британии ушел по-английски – от ответа на вопрос о России В Госдуме поддержали предложение взыскивать ущерб за исполнение санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными103
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет42
Россию хотят исключить из еще одного союза217
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне115
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству187
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение