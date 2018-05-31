Командующий: комплексы «Искандер-М» повысили боеспособность Второй армии

"Переоснащение ракетной бригады на комплекс «Искандер-М» значительно повысило боевую мощь объединения", — сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.

Командующий Второй армией заявил, что «личный состав осваивает новейшее вооружение и военную технику, повышает выучку, подкрепленную опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии ».