Командующий: комплексы «Искандер-М» повысили боеспособность Второй армии 

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комплексы «Искандер-М», поставленные на вооружение Второй армии, значительно повысили ее боеспособность, заявил командующий Второй армией генерал-майор Рустам Мурадов.
"Переоснащение ракетной бригады на комплекс «Искандер-М» значительно повысило боевую мощь объединения", — сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.
Командующий Второй армией заявил, что «личный состав осваивает новейшее вооружение и военную технику, повышает выучку, подкрепленную опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии».
Мурадов заверил президента РФ Владимира Путина, что «задачи любого масштаба и сложности, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки».