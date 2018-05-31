Путин заявил о приоритетном укреплении ядерной триады

Президент высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил РФ.

«Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное, — мужество, доблесть российских солдат и офицеров — это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете», — заявил Путин на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам в Кремле.

Он также обозначил приоритеты военного строительства, уточнив, что они предметно обсуждались на недавних совещаниях с военными и представителями ОПК в Сочи

«Речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск», — отметил президент.

Также он подчеркнул, что боевой подготовке частей и подразделений нужно уделять особое внимание.