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Путин заявил о приоритетном укреплении ядерной триады
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Путин заявил о приоритетном укреплении ядерной триады 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил РФ.
Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил РФ.
«Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное, — мужество, доблесть российских солдат и офицеров — это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете», — заявил Путин на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам в Кремле.
Он также обозначил приоритеты военного строительства, уточнив, что они предметно обсуждались на недавних совещаниях с военными и представителями ОПК в Сочи.
«Речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск», — отметил президент.
Также он подчеркнул, что боевой подготовке частей и подразделений нужно уделять особое внимание.
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