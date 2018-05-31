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Россия и Китай заставили ВМС США пожалеть о списании F-14 Tomcat
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Россия и Китай заставили ВМС США пожалеть о списании F-14 Tomcat 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Окончание холодной войны и сокращение финансирования вынудило военно-морские силы Соединенных Штатов отказаться от F-14 — они просто не могли позволить себе содержание этих самолетов. Кроме того, с развалом Советского Союза основная миссия Tomcat — защита авианосцев — потеряла свою актуальность, в результате чего самолет все чаще использовался в качестве штурмовика. И даже несмотря на то, что F-14 неплохо зарекомендовал себя в новой роли, Boeing F/A-18E/F Super Hornet превосходил стареющий Tomcat по большинству показателей. В частности, F/A-18E/F были надежнее и эффективнее, на них была установлена гораздо более современная авионика. Однако, как оказалось, Super Hornet может заполнить не все пробелы, образовавшиеся после списания F-14.
F/A-18E/F — мощная боевая машина, но она не лишена недостатков. В первую очередь это скорость и дальность.
ВМС США отказались от Tomcat, так как им больше не нужно было отгонять советские бомбардировщики. До этого они составляли основу концепции воздушного боя военно-морских сил, разработанной в целях предотвращения уничтожения авианосных группировок советскими бомбардировщиками. После 1991 года эта угроза была ликвидирована, однако в последнее время, с развитием Китая и России, она вновь становится актуальна, пишет The National Interest.
В Китае разрабатывают мощные противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования, а также самолеты, на которых они будут размещены. В то же время российские бомбардировщики, бездействовавшие после развала СССР, вернулись на маршруты боевого патрулирования, пусть и в меньшем количестве. Кроме того, появились вооруженные крылатыми ракетами российские и китайские самолеты-невидимки, некоторые из которых могут летать очень высоко и очень быстро. Для нейтрализации этих угроз ВМС США могли бы пригодиться F-14 Tomcat. F/A-18E/F также могут выполнить эту работу, однако это будет не так эффективно.
Военно-морские силы США находятся в поиске новой машины, которая превзошла бы Super Hornet по скорости и дальности. Новинка может заменить F/A-18E/F после 2040 года. Указанные характеристики являются приоритетами, а вот к технологиям «стелс» на флоте относятся скептически. По словам капитана Ричард Брофи, возглавляющего команду по альтернативной машины, «стелс»-технологии подобны тепловым ловушкам — они не побеждают противника, но помогают в бою. «Стелс»-технологии стали неотъемлемой частью будущих самолетов — посмотрите на любую страну, все идут по этому пути", — заявил Брофи. Он отметил, что новый самолет ВМС США, вероятно, тоже будет малозаметным.
Преемник F/A-18E/F будет иметь схожие с F-14 возможности в части скорости и дальности. Однако на этом сходства, вероятно, закончатся, ведь Tomcat был устаревшим и ненадежным самолетом. Новые разработки помогут заполнить некоторые пробелы, оставшиеся в структуре авиакрыльев ВМС США после списания F-14 Tomcat.
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