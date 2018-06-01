В Майкопе высекли из камня теорему Пифагора

Майкопе ( Республика Адыгея ) открылся первый в России математический музей под открытым небом со скульптурами, изображающими теорему Пифагора, ленту Мебиуса и невозможный треугольник Пенроуза. Организаторы назвали его «Математический парк», сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

Музей располагается посреди города и представляет собой парк с собранием изготовленных из камня и металла скульптур. Они иллюстрируют математические задачи или концепции — например, ленту Мебиуса, теорему Пифагора, невозможный треугольник Пенроуза, задачу о семи мостах Кенигсберга или многогранник Силашши. Скульптуры создавали местные художники — Константин Богданов , Татьяна Ваганова и Ася Еутых.

Открыли парк вице-президент РАН Валерий Козлов и инициатор создания парка, глава Адыгеи Мурат Кумпилов . В его создании принимали участие Республиканская естественно-математическая школа, региональный научно-образовательный «Кавказский математический центр», а также Математический институт им. В. А. Стеклова. Цель проекта — популяризовать математику и заинтересовать ею детей и взрослых.

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