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В Майкопе высекли из камня теорему Пифагора
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В Майкопе высекли из камня теорему Пифагора 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
В Майкопе (Республика Адыгея) открылся первый в России математический музей под открытым небом со скульптурами, изображающими теорему Пифагора, ленту Мебиуса и невозможный треугольник Пенроуза. Организаторы назвали его «Математический парк», сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.
Музей располагается посреди города и представляет собой парк с собранием изготовленных из камня и металла скульптур. Они иллюстрируют математические задачи или концепции — например, ленту Мебиуса, теорему Пифагора, невозможный треугольник Пенроуза, задачу о семи мостах Кенигсберга или многогранник Силашши. Скульптуры создавали местные художники — Константин Богданов, Татьяна Ваганова и Ася Еутых.
Открыли парк вице-президент РАН Валерий Козлов и инициатор создания парка, глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В его создании принимали участие Республиканская естественно-математическая школа, региональный научно-образовательный «Кавказский математический центр», а также Математический институт им. В. А. Стеклова. Цель проекта — популяризовать математику и заинтересовать ею детей и взрослых.
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