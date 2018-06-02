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В СФ прокомментировали позицию Саудовской Аравии на поставку С-400 Катару
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В СФ прокомментировали позицию Саудовской Аравии на поставку С-400 Катару 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ — ПОЗИЦИЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ПЛАНЫ РОССИИ ПОСТАВИТЬ КАТАРУ СИСТЕМЫ С-400 — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ
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