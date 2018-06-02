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В СФ прокомментировали позицию Саудовской Аравии на поставку С-400 Катару
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В СФ прокомментировали позицию Саудовской Аравии на поставку С-400 Катару
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
— ПОЗИЦИЯ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ
НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ПЛАНЫ
РОССИИ
ПОСТАВИТЬ КАТАРУ СИСТЕМЫ С-400 — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА
СФ
ПО ОБОРОНЕ
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