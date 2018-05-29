Эксперт: мы способны видеть «невидимки» F-35 и F-22, а значит — их сбивать

Москва и Пекин уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем, указывает автор статьи. Кроме того, оборонная промышленность обоих государств обладает сетями передачи данных в воздухе. Уже сейчас у России и Китая есть все средства для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи, сообщает издание.

"Как только русские и китайцы смогут связать с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше истребителей, оснащенных инфракрасными поисково-следящими системами с длинноволновым диапазоном, у них появится основная часть компонентов для создания систем, способных противостоять стелс-технологии", — говорится в материале.

Подобные разработки вкупе с передовыми алгоритмами слияния датчиков «значительно снизят» функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения, считает автор публикации. Он также отмечает, что модернизация технологий ведения боя — лишь вопрос времени, и уберечь американские F-35 и F-22 от развития новых систем вряд ли удастся.

"Авторы материала немного преуменьшают наши заслуги. Дело в том, что мы уже сегодня можем сбивать и F-35, и F-22. Эти самолеты не являются невидимыми, их наши станции обнаруживают, мы можем наводить на них свои ракеты — как «земля-воздух», так и «воздух-воздух». Неслучайно американские F-22, когда встречаются в небе Сирии с нашими Су-35, отворачиваются и уходят в сторону. Это происходит не только потому, что мы с американцами договорились не мешать друг другу в небе, но и потому, что наши самолеты со своими радарами способны перехватить многие тактико-технические характеристики этого самолета и, конечно, наводить на него свои ракеты. Так что мы находимся не в шаге от этих возможностей, как пишут американцы, мы уже — за этими возможностями. Мы способны видеть американские истребители-невидимки, а значит — их сбивать", — сказал Виктор Литовкин.

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