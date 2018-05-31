На польском побережье нашли сигнальные ракеты с русских подлодок

Как минимум в трех местах на польских пляжах Балтийского побережья за последние несколько дней были найдены сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства. Об этом сообщило RMF24.pl Найденные сигнальные ракеты называют также буями, ими оборудуют подводные лодки класса «Кило». В польском флоте единственной такой является подводная лодка «Орел» (ORP Orzeł) Как уверяют польские военные моряки, ракеты не могли быть выпущены с этой лодки. Сигнальные ракеты такого типа используются в случаях аварийного всплытия подлодки, чтобы обозначить ее позицию.

Takie cudo wypłynęło dziś na Helu. To nabój sygnałowy (dymny) stosowany przez rosyjskie okręty podwodne. Autor: Fotografia — Grzegorz Elmiś pic.twitter.com/MjrEb8SUDy

— meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) 28 мая 2018 г.

Военные предполагают, что данными сигнальными ракетами воспользовались россияне во время учений на морском полигоне в Балтийском море. Однако трудно определить, с какой конкретно подводной лодки и когда были выпущены сигнальные ракеты. Известно, что субмарины класса «Кило» россияне производят не только для собственных нужд, но и на экспорт.