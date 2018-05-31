Ещё
Китайцы стали жить дольше и лучше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайцы стали жить дольше и лучше 

News.ru 3 часа назад
Полученные данные показали, что рождённые в 2016 году китайские дети могут прожить 68,7 лет здоровой жизни, в том время как американцы — 68,5 лет. В США дети всё ещё живут дольше — 78,5 лет по сравнению с показателем Китая, который составляет 76,6 лет, однако в течение последнего десятилетия американцы скорее всего будут страдать от тяжёлых болезней.
За последние несколько лет продолжительность жизни в Китае значительно увеличилась, и на данный момент выше, чем во многих странах с высоким доходом, сообщает "Синьхуа".
В то же время, с 2016 года продолжительность жизни в США, Сомали, Афганистане, Грузии и Сент-Винсент и Гренадинах продолжает снижаться. В 2014 году продолжительность жизни в США сократилась до 79 лет, впервые за многие годы. Страной с самым долгоживущим населением остаётся Япония.
News.ru: последние новости
У убитого Бабченко остались шесть приёмных детей Sony запускает такси в Японии На полигоне «Дубровичи» прошло грандиозное авиашоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию хотят исключить из еще одного союза215
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству195
Базу ВМС Украины разместят под носом у России222
Обзор зарубежных СМИ: «Русский футбол умер»101
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне32
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Политика
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Назло Москве: Польша заплатит за базу США
В мире Армия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение