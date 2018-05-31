Китайцы стали жить дольше и лучше 

Полученные данные показали, что рождённые в 2016 году китайские дети могут прожить 68,7 лет здоровой жизни, в том время как американцы — 68,5 лет. В США дети всё ещё живут дольше — 78,5 лет по сравнению с показателем Китая, который составляет 76,6 лет, однако в течение последнего десятилетия американцы скорее всего будут страдать от тяжёлых болезней.
За последние несколько лет продолжительность жизни в Китае значительно увеличилась, и на данный момент выше, чем во многих странах с высоким доходом, сообщает "Синьхуа".
В то же время, с 2016 года продолжительность жизни в США, Сомали, Афганистане, Грузии и Сент-Винсент и Гренадинах продолжает снижаться. В 2014 году продолжительность жизни в США сократилась до 79 лет, впервые за многие годы. Страной с самым долгоживущим населением остаётся Япония.