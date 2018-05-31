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В 14 регионах России пресекли каналы поставок оружия
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В 14 регионах России пресекли каналы поставок оружия 

РИА Новости 1 час назад
ФСБ И МВД ПРЕСЕКЛИ КАНАЛЫ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ В 14 РЕГИОНАХ РОССИИ, В ЧАСТНОСТИ ИЗЪЯТЫ 83 ЕДИНИЦЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 19 ГРАНАТ И 3 МИНЫ — ВЕДОМСТВО
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