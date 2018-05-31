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Американские СМИ сравнили Су-35 и Су-57
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Американские СМИ сравнили Су-35 и Су-57 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Издание отмечает, что Су-57 был разработан на основе систем, предназначавшихся для его предшественника — «самого мощного» российского истребителя. Основным новшеством истребителя стала система планёра, которая должна повысить скрытность истребителя. Однако система датчиков и вооружения осталась прежней. «Возможно, у Су-57 не будет яркого будущего», — резюмирует издание, которое специализируется на военной тематике.
Подчёркивается, что финансовые и человеческие затраты на разработку и производство Су-57 вызывают сомнения.
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