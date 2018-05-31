Мексиканцы угостят москвичей буррито и гуакамоле на ЧМ-2018

На территории Измайловского кремля будет работать специальная фан-зона для мексиканских и российских болельщиков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фан-зона будет открыта круглосуточно с 14 июня по 15 июля. Здесь можно будет попробовать мексиканскую кухню — буррито, тако и начос с гуакамоле и познакомиться с культурой Мексики . Мексиканские болельщики каждый день будут устраивать бесплатные дегустации.

15 июня в Измайловском кремле будет вещать мексиканский канал.