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Мексиканцы угостят москвичей буррито и гуакамоле на ЧМ-2018
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Мексиканцы угостят москвичей буррито и гуакамоле на ЧМ-2018 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
На территории Измайловского кремля будет работать специальная фан-зона для мексиканских и российских болельщиков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Фан-зона будет открыта круглосуточно с 14 июня по 15 июля. Здесь можно будет попробовать мексиканскую кухню — буррито, тако и начос с гуакамоле и познакомиться с культурой Мексики. Мексиканские болельщики каждый день будут устраивать бесплатные дегустации.
15 июня в Измайловском кремле будет вещать мексиканский канал.
В начале следующей недели в Москву приедут первые команды-участники чемпионата мира по футболу. Сборные будут размещать на тренировочных базах с 5 июня. Известно, что несколько команд остановятся в Подмосковье. Португалия разместится в Кратове, а неподалеку от них поселится сборная Аргентины: они выбрали базу в Бронницах. Бельгия поедет в Нахабино. Германия после долгих раздумий решила остановиться в Ватутинках. Команда Перу разместится неподалеку от Шереметьево, а Иран — в Баковке.
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