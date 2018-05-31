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Мексика обвинила Трампа в расизме
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Мексика обвинила Трампа в расизме 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В постоянной комиссии конгресса Мексики осудили высказывания главы Белого дома Дональда Трампа. Его позицию признали «расистской», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение сената страны.
«Принимается решение, которое отвергает ксенофобские и расистские выражения президента США Дональда Трампа», — отметили мексиканские сенаторы.
Уточняется, что речь идет о высказываниях, «которые сопровождали переговоры по двусторонней повестке дня». Указаний на конкретные фразы Трампа в сообщении не приводится.
Тем не менее американский президент нередко допускал нелицеприятные выражения в адрес соседней страны.
Кроме того, в сенате подтвердили, что Мексика не станет оплачивать строительство стены на границе с США.
Ранее мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето выпустил публичное обращение к Вашингтону, в котором от имени всего населения страны отказался платить за строительство ограждения. Стена должна отделить Соединенные Штаты от Мексики.
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