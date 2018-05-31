Мексика обвинила Трампа в расизме

«Принимается решение, которое отвергает ксенофобские и расистские выражения президента США Дональда Трампа», — отметили мексиканские сенаторы.

Уточняется, что речь идет о высказываниях, «которые сопровождали переговоры по двусторонней повестке дня». Указаний на конкретные фразы Трампа в сообщении не приводится.

Тем не менее американский президент нередко допускал нелицеприятные выражения в адрес соседней страны.

Кроме того, в сенате подтвердили, что Мексика не станет оплачивать строительство стены на границе с США.