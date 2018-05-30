Лидер Кубы заявил о поддержке Венесуэлы

"Мы проявим солидарность народов Америки перед лицом политической, дипломатической, экономической и финансовой войны империализма (против Венесуэлы — ред.)", — приводит канал Globovision заявление Диас-Канеля в Каракасе в ходе его первого зарубежного визита в Венесуэлу.

По мнению кубинского лидера, западные санкции своей целью имеют «лишить легитимности» переизбрание президентом Николаса Мадуро в ходе недавних выборов, результаты которых не признаются многими странами мира.