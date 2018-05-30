Ещё
Лидер Кубы заявил о поддержке Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер Кубы заявил о поддержке Венесуэлы 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о поддержке Венесуэлы перед лицом международных санкций.
"Мы проявим солидарность народов Америки перед лицом политической, дипломатической, экономической и финансовой войны империализма (против Венесуэлы — ред.)", — приводит канал Globovision заявление Диас-Канеля в Каракасе в ходе его первого зарубежного визита в Венесуэлу.
По мнению кубинского лидера, западные санкции своей целью имеют «лишить легитимности» переизбрание президентом Николаса Мадуро в ходе недавних выборов, результаты которых не признаются многими странами мира.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Затем Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости: последние новости
Лавров высказался о возможном соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз Совет Россия-НАТО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»141
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии72
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках171
В США рассказали о мрачном будущем Су-5726
Россия обратилась с просьбой к Донбассу182
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение