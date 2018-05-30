Лидер Кубы заявил о поддержке Венесуэлы 

МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о поддержке Венесуэлы перед лицом международных санкций.
"Мы проявим солидарность народов Америки перед лицом политической, дипломатической, экономической и финансовой войны империализма (против Венесуэлы — ред.)", — приводит канал Globovision заявление Диас-Канеля в Каракасе в ходе его первого зарубежного визита в Венесуэлу.
По мнению кубинского лидера, западные санкции своей целью имеют «лишить легитимности» переизбрание президентом Николаса Мадуро в ходе недавних выборов, результаты которых не признаются многими странами мира.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Затем Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.