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В США потерпел крушение легкомоторный самолет
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В США потерпел крушение легкомоторный самолет 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Легкомоторный самолет потерпел крушения в районе острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, сообщает РИА «Новости». В результате инцидента погиб пилот, других жертв и пострадавших нет.
Следователи выясняют причины крушения.
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