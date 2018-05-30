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В США потерпел крушение легкомоторный самолет
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В США потерпел крушение легкомоторный самолет
Национальная Служба Новостей
2 часа назад
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Легкомоторный самолет потерпел крушения в районе острова Лонг-Айленд в
штате Нью-Йорк
, сообщает
РИА «Новости»
. В результате инцидента погиб пилот, других жертв и пострадавших нет.
Следователи выясняют причины крушения.
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