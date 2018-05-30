Минобороны показало возможности «Тайфуна»

Минобороны показало возможности бронеавтомобилей «Тайфун»

Министерство обороны России представило на своем канале на YouTube работу бронеавтомобилей семейства «Тайфун». В подписи говорится, что ролик опубликовали специально ко Дню военного автомобилиста.

На кадрах видно, что российским военным автомобилям не страшны любые дороги: холмы и заснеженные трассы, а также там, где не могут проехать другие машины, «Тайфуны» преодолевают их с легкостью.

Также в кадрах присутствуют водители, кто занимается перевозкой грузов и управляют бронированными грузовиками.