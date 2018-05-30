В Москве пройдет VIII учебно-методический сбор с должностными лицами по работе с верующими военнослужащими

В мероприятии примут участие должностные лица по работе с верующими военнослужащими видов Вооруженных Сил, военных округов, Северного флота, родов войск, центральных органов военного управления, военных образовательных организаций и российских военных баз за рубежом.

С 29 по 30 маяв Москве пройдет VIII учебно-методический сбор с должностными лицами по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации . В нем примут участие должностные лица по работе с верующими военнослужащими видов Вооруженных Сил, военных округов, Северного флота, родов войск, центральных органов военного управления, военных образовательных организаций и российских военных баз за рубежом.

Под руководством начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковника Михаила Барышева будут организованы пленарные заседания, практические занятия в Московском Кремле, 154-м отдельном комендантском Преображенском полку, храме Преображения Господня на Преображенской площади, которому в 2015 году присвоен статус главного храма Сухопутных войск.

Участникам сбора предстоит обсудить актуальные вопросы совершенствования работы с верующими военнослужащими, а также деятельности военного духовенства в ходе учений и боевых действий на современном этапе развития