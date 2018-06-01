На Северном флоте завершился сбор командного состава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

В рамках данного мероприятия было проведено 12 практических и учебно-методических занятий более чем на 20 учебных точках в четырех гарнизонах СФ.
В Североморске состоялось подведение итогов сбора руководящего состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации, начавшегося на базе Северного флота 27 мая.
В рамках подведения итогов сбора выступил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин, который ознакомил его участников с организационно-штатной структурой Северного флота, его боевыми возможностями и рассказал о комплексе задач, решаемых североморцами в Арктике и в Мировом океане.
В заключение своего доклада контр-адмирал Владимир Гришечкин остановился на итогах деятельности регионального управления военной полиции по Северному флоту, отметив высокие профессиональные результаты и показатели.
В свою очередь, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский поблагодарил командование флота за предоставленную учебно-материальную базу для проведения сбора руководителей военной полиции ВС РФ и поздравил личный состав флота с 285-летием со дня создания Северного флота.
В рамках сбора было проведено 12 практических и учебно-методических занятий более чем на 20 учебных точках в четырех гарнизонах Северного флота.
В ходе практических занятий по различным видам подготовки использовалась авиационная техника армии ВВС и ПВО Северного флота, новейшие противодиверсионные катера проекта «Грачонок», автомобильная и бронетанковая техника.
В ряде практических занятий и тренировок совместно с подразделениями морской полиции приняли участие военнослужащие Северного флота, из состава отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами.