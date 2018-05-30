Британский «Панцирь» закрывает Прибалтику от русских ракет

На полигоне в Швеции были проведены первые успешные испытания новейшего британского комплекса ПВО Land Ceptor разработки компании MDBA. Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон , новейшее оружие будет существенно превосходить находящиеся сейчас на вооружении королевских ВВС разработанные ещё в 1971 году «Рапиры» (Rapier). Land Ceptor, включающий в себя ракету CAMM (Common Anti-air Modular Missile), мобильную пусковую установку и две машины поддержки, может обнаруживать и перехватывать вражеские летательные аппараты на расстоянии до 25 километров. Судя по заявленным характеристикам, комплекс является приблизительным аналогом нашего Ракетно-Пушечного Зенитного комплекса «Панцирь С-1».

Кроме того, сообщается, что Land Ceptor получил разработанный шведами из Saab радар Giraffe и систему управления израильской компании Rafael.

На видео, опубликованном британским Минобороны , Land Ceptor успешно поразил беспилотный летательный аппарат американского производства Kratos BQM-167.

Также ранее корабли Британских ВМС приступили к эксплуатации комплекса ПВО Sea Ceptor, которую MPDA разрабатывала по заказу минобороны Великобритании в рамках проекта Future Local Area Air Defence System (FLAADS). Sea Ceptor призван заменить находящиеся сейчас на вооружении флота Королевского флота зенитные ракетные комплексы Sea Wolf, принятые на вооружение в 70х годах прошлого века. Заявлено, что новая зенитная ракета Королевского флота Великобритании способна развивать до 3500 километров в час, что позволяет ей сбивать любые воздушные цели, в том числе и сверхзвуковые ракеты.

«Sea Ceptor защитит нашу нацию от усиливающихся угроз, предоставляя нашим кораблям мощный щит против всего: от сверхзвуковых ракет до истребителей противника. Установка этих систем на наши корабли демонстрирует то, что мы являемся мировыми лидерами на море», — самонадеянно оценил возможности нового комплекса Уильямсон.

Закрыть небо Балтики от России

Как всегда, когда речь идёт о новинках и перспективных разработках западных вооружений, западные СМИ, естественно, не забыли упомянуть про борьбу с российской угрозой. Издание The War Zone, в частности, отмечает, что, хотя британское Министерство обороны давно использует испытательные площадки в Швеции, в этот раз полигон на балтийском побережье был выбран британскими военными неспроста. «Имеющий стратегическое значение водный путь станет очагом напряжённости в случае возможного конфликта с Россией, занявшей агрессивную позицию по отношению к Западной Европе и НАТО , включая Великобританию», — поясняют аналитики.

Латвией и Издание вспомнило о беспрецедентном обострении российско-британских отношений в марте этого года, когда, после попытки убийства на британской земле «с применением химического оружия» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй объявила, что британское правительство оценивает этот инцидент, как «наглый акт войны» со стороны России. Непростые отношения между Москвой и Лондоном, а также активизация военного сотрудничества Соединенного королевства с Эстонией Литвой , полагают авторы материала, могут в дальнейшем привести к тому, что батареи Land Ceptor будут включены в ротационные развёртывания британских вооруженных сил на территории прибалтийских государств.

Не по «Цептору» Балтика

Как рассказал News.ru бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко , закрыть Балтийское море средствами ПВО проблематично, как минимум по причине наличия довольно больших по площади нейтральных вод. «Тем более невозможно „закрыть“ балтийскую акваторию системами ПВО малой дальности, будь то „Панцири“ или новейшие британские средства борьбы с воздушными целями. Так что особых проблем размещение Land Ceptor или Sea Ceptor на территории прибалтийских стран или в акватории балтийского моря для России не создаст. Это средства прикрытия объектов, а не территорий», — сообщил эксперт.

Горбенко отметил, что, хотя сейчас сложно судить о реальных боевых качествах новейших британских средств противовоздушной борьбы, необходимость обновления ПВО Великобритании назрела уже давно. «Имеющиеся на вооружении Соединенного королевства зенитные комплексы различной дальности серьезно уступают российским и американским аналогам. Им давно надо было задуматься о приобретении новых иностранных систем ПВО или о разработке собственных», — полагает он.

News.ru/Сергей Булкин

Панцирь-С1 С тем, что судить о реальных боевых возможностях британского оружия пока ещё рано, согласен также преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин. «Средства ПВО и средства воздушного нападения постоянно обновляются, это противостояние будет длиться вечно. Пока нет опыта применения того или иного вооружения в бою, сложно судить о его реальных возможностях», — считает эксперт.