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В Санкт-Петербурге прошло заседание Военного совета ЗВО
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В Санкт-Петербурге прошло заседание Военного совета ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе заседания командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что цели и задачи зимнего периода обучения достигнуты с высокими показателями.
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), в ходе которого были подведены итоги боевой подготовки войск, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, а также определены перспективные планы на летний период обучения.
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что цели и задачи зимнего периода обучения достигнуты с высокими показателями. По его итогам ряд командиров соединений и воинских частей были награждены государственными и ведомственными наградами.
«В летнем периоде обучения предстоит провести более 1,5 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки войск с применением новых, нестандартных форм и способов действий с привлечением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, беспилотных летательных аппаратов и авиации», — заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.
По словам командующего войсками ЗВО, особое внимание командиров должно быть сосредоточено на активном внедрении в занятия новой учебной инфраструктуры, построенной с применением сирийского опыта, а именно «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, макетов разрушенных зданий и др.
На заседании Военного совета присутствовали заместители командующего ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа.
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