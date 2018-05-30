В Санкт-Петербурге прошло заседание Военного совета ЗВО

В ходе заседания командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что цели и задачи зимнего периода обучения достигнуты с высокими показателями.

Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), в ходе которого были подведены итоги боевой подготовки войск, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, а также определены перспективные планы на летний период обучения.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что цели и задачи зимнего периода обучения достигнуты с высокими показателями. По его итогам ряд командиров соединений и воинских частей были награждены государственными и ведомственными наградами.

«В летнем периоде обучения предстоит провести более 1,5 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки войск с применением новых, нестандартных форм и способов действий с привлечением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, беспилотных летательных аппаратов и авиации», — заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

По словам командующего войсками ЗВО, особое внимание командиров должно быть сосредоточено на активном внедрении в занятия новой учебной инфраструктуры, построенной с применением сирийского опыта, а именно «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, макетов разрушенных зданий и др.

На заседании Военного совета присутствовали заместители командующего ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа.