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Центр Хруничева отказался от новой линейки ракеты «Протон»
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Центр Хруничева отказался от новой линейки ракеты «Протон» 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщил источник «Интерфакса», отметив, что не ведутся работы и по созданию лёгкой ракеты на базе существующего носителя. По данным собеседника агентства, в руководстве центра Хруничева возможны кадровые перестановки.
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