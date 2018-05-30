Ещё
Центр Хруничева отказался от новой линейки ракеты «Протон»
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Центр Хруничева отказался от новой линейки ракеты «Протон»
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Об этом сообщил источник «Интерфакса», отметив, что не ведутся работы и по созданию лёгкой ракеты на базе существующего носителя. По данным собеседника агентства, в руководстве
центра Хруничева
возможны кадровые перестановки.
Говорит Москва: последние новости
Под Волгоградом мужчина избил продавщицу после отказа вернуть деньги за босоножки
Временно исполняющим обязанности главы Якутии назначен Айсен Николаев
Сеть 5G протестируют в Москве во время Чемпионата мира
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу транзита газа через Украину
389
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
21
Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня
22
У российского актера трагически погиб сын
17
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
99
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина
В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия
Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина
Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика
Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика
Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
00:52
Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение