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В казахской степи упали обломки «НЛО»
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В казахской степи упали обломки «НЛО» 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Неизвестный объект упал в Казахстане, вызвав пожар, который погасили лишь спустя несколько часов.
В небе над Казахстаном наблюдали полет «неопознанного летающего объекта»: в течение двух минут свидетели наблюдали полет неизвестного предмета размером примерно 3 на 3 метра. Затем «НЛО» упало и взорвалось, обломки разлетелись на несколько десятков метров, вызвав возгорание сухой травы, сообщает портал Nur.kz.
Степь выгорела на площади в несколько сотен гектаров, прежде чем вызванные пожарные справились с огнем.
В настоящее время место падения объекта оцеплено, специалисты МЧС и экологи собирают обломки. Скорее всего, речь идет об упавшем метеозонде или обломке ракеты.
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