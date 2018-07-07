В казахской степи упали обломки «НЛО»

Неизвестный объект упал в Казахстане , вызвав пожар, который погасили лишь спустя несколько часов.

В небе над Казахстаном наблюдали полет «неопознанного летающего объекта»: в течение двух минут свидетели наблюдали полет неизвестного предмета размером примерно 3 на 3 метра. Затем «НЛО» упало и взорвалось, обломки разлетелись на несколько десятков метров, вызвав возгорание сухой травы, сообщает портал Nur.kz.

Степь выгорела на площади в несколько сотен гектаров, прежде чем вызванные пожарные справились с огнем.