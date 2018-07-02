Спецслужбы заинтересовались НЛО

День уфолога — праздник, посвящённый людям, профессионально изучающим явления, не имеющие логического объяснения. Выбор даты — 2 июля — связан с падением странного объекта в начале июля 1947-го в пустыне рядом с городком Розуэлл штата Нью-Мексико. Многие до сих пор уверены: там разбилась летающая тарелка с алиенами на борту.

Американские спецслужбы засекретили материалы этого дела, но событие всё равно получило большой резонанс: именно с этого инцидента началась история уфологии. С тех пор обитатели Земли поделились на тех, кто верит в инопланетян, и на сомневающихся. А ты хочешь верить?