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Спецслужбы заинтересовались НЛО
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Спецслужбы заинтересовались НЛО 

News.ru 2 июля 2018
Фото: News.ru
День уфолога — праздник, посвящённый людям, профессионально изучающим явления, не имеющие логического объяснения. Выбор даты — 2 июля — связан с падением странного объекта в начале июля 1947-го в пустыне рядом с городком Розуэлл штата Нью-Мексико. Многие до сих пор уверены: там разбилась летающая тарелка с алиенами на борту.
Американские спецслужбы засекретили материалы этого дела, но событие всё равно получило большой резонанс: именно с этого инцидента началась история уфологии. С тех пор обитатели Земли поделились на тех, кто верит в инопланетян, и на сомневающихся. А ты хочешь верить?
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