Контакт с НЛО оказался для них губителен: исследователь раскрыл смерть «дятловцев»

Уральский уфолог заявил, что нашел фотографии космического корабля, который случайно снял «дятловец» Семен Золотарев.

Эксперт Валентин Дегтерев обнаружил на перевале Дятлова очередную «сенсацию».

Об этом Дегтерев написал в своем блоге. Найдя фотографии с пленки Семена Золотарева, он пропустил их через специальный фильтр, после чего признался, что результат его «ошеломил».

«Полученный результат меня просто ошеломил. Теперь я начинаю думать, что все мои выводы и теории были изначально ошибочны. На серии фотографий из 11 штук, зафиксирован полет и посадка огромного, летательного аппарата. Ничего земного в нем нет и в помине. Этот аппарат просто огромен», — пишет уфолог.

Дегтерев также разглядел на снимках входной люк и обшивку. Более того,

уфолог заявил, что Золотарев якобы сфотографировал и то, как из люка что-то выходило наружу.

«Если это не подделка, а есть все основания считать эти снимки настоящими, то группа туристов бежала из-за того, что какой-то огромный корабль совершил посадку на перевале. Все травмы группы были связаны с ударной волной от посадки этого корабля, контакт с НЛО оказался для них губителен», — заявил эксперт.