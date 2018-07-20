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Контакт с НЛО оказался для них губителен: исследователь раскрыл смерть «дятловцев»
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Контакт с НЛО оказался для них губителен: исследователь раскрыл смерть «дятловцев» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Уральский уфолог заявил, что нашел фотографии космического корабля, который случайно снял «дятловец» Семен Золотарев.
Эксперт Валентин Дегтерев обнаружил на перевале Дятлова очередную «сенсацию».
Об этом Дегтерев написал в своем блоге. Найдя фотографии с пленки Семена Золотарева, он пропустил их через специальный фильтр, после чего признался, что результат его «ошеломил».
«Полученный результат меня просто ошеломил. Теперь я начинаю думать, что все мои выводы и теории были изначально ошибочны. На серии фотографий из 11 штук, зафиксирован полет и посадка огромного, летательного аппарата. Ничего земного в нем нет и в помине. Этот аппарат просто огромен», — пишет уфолог.
Дегтерев также разглядел на снимках входной люк и обшивку. Более того,
уфолог заявил, что Золотарев якобы сфотографировал и то, как из люка что-то выходило наружу.
«Если это не подделка, а есть все основания считать эти снимки настоящими, то группа туристов бежала из-за того, что какой-то огромный корабль совершил посадку на перевале. Все травмы группы были связаны с ударной волной от посадки этого корабля, контакт с НЛО оказался для них губителен», — заявил эксперт.
Ранее исследователь заявил, что  обнаружил Семена Золотарева в рядах СС  СС* — организация, запрещенная на территории РФ.
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