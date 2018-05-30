Источник: бюджет «Роскосмоса» резко сократили. Жертвой может стать «Союз-5»

О возможном сокращении бюджета российского космического ведомства заявил РИА Новости источник в ракетно-космической индустрии. Нехватка средств может привести к тому, что в 2019 году «Роскосмос» получит на 17 миллиардов рублей меньше, чем было запланировано. В 2020-м недофинансирование составит уже 52 миллиарда рублей, в 2021-м — 75 миллиардов. По словам источника, нехватка средств уже привела к тому, что появились задержки в ряде межпланетных проектов, строительстве второй очереди космодрома Восточный и создании новой ракетной техники.

Собеседник агентства отметил, что сложившаяся ситуация может привести к пересмотру нескольких намеченных задач. По словам источника, Федеральную космическую программу могут откорректировать в ближайшие месяцы.

Эксперты уже успели отреагировать на появившуюся информацию. По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за нехватки средств могут пострадать новейшие российские космические проекты, в том числе ракета среднего класса «Союз-5», ранее известная как «Феникс».

Кроме того, специалист считает одной из потенциальных жертв перспективную сверхтяжелую ракету. Последнее, помимо прочего, обусловлено отсутствием нагрузок для ракеты такого класса. По мнению Ивана Моисеева, используемые на данный момент Россией ракеты «вполне справляются с грузопотоком».

Стоит отметить, что сейчас основными российскими ракетами-носителями являются ракеты семейства «Союз». Они выполнены на базе ракеты Р-7, разработанной в 50-е годы прошлого века. Новое семейство ракет «Ангара» не оправдало себя в силу неэкономичности. Так, на сегодня стоимость одного запуска «Ангары» значительно превосходит цену старта более старой ракеты «Протон-М».

Несмотря на свое название, «Союз-5» не является очередной версией «Союза». Данную ракету-носитель разрабатывают на новой базе, хотя и с использованием решений, ранее отработанных на советской/украинской ракете «Зените»