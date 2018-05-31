В Приморье сняли любовные игры леопардов

МОСКВА , 31 мая — РИА Новости . Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе получены качественные снимки брачных игр редчайших кошек, сообщает сайт заповедника «Земля леопарда».

На уникальных кадрах фотоловушки «Земли леопарда» вместе отметились две пятнистые знаменитости: любимица соцсетей Тайга и «хозяин» заповедника Тайфун.

Удалось запечатлеть не только процесс спаривания, но и брачные игры леопардов.

Тайга активно кувыркалась перед партнером, явно показывая, что настроена дружелюбно. Тайфун ответил на заигрывания, благодаря чему были сделаны ценные кадры невероятно скрытных животных.

Анализ новых данных показал, что Тайфун, в этом году уже отмеченный с несколькими самками, расширяет сферу своего влияния за пределы заповедника. Зная примерный возраст Тайги, научные сотрудники предположили, что для нее это первый опыт общения с самцом.