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Самолеты Северного флота отработают в Крыму посадку на авианосец
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Самолеты Северного флота отработают в Крыму посадку на авианосец 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Палубные летчики Северного флота проведут в Крыму тренировки по посадке истребителей на борт авианосца, который имитирует специальный тренажер. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в аэропорт Саки уже прибыли самолеты.
Тренировки проходят на наземном испытательном авиационном комплексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка. Этот комплекс повторяет палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и приземления. Его специальная стальная взлетно-посадочная полоса оборудована трамплином и аэрофинишерами. Размеры аналогичны полетной палубе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», приписанного к Северному флоту.
Летать здесь будут около десятка машин. Это и недавно принятый на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+, шесть палубных истребителей Су-33 и два учебно-боевых самолета Су-25УТГ. Обслуживать их будут специалисты флота, которые также прибыли в Крым. Всего — 45 военнослужащих. Они пробудут в Новофедоровке несколько месяцев. А потом вернутся к месту службы.
НИТКА — комплекс для тренировочных полетов истребителей горизонтального взлета и приземления. Действует с 1982 года. Именно тогда и был совершен первый взлет Су-27 с тренировочного трамплина.
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