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Лётчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму
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У российского актера трагически погиб сын

Лётчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму 

ТК «Звезда» 5 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Знаменитая НИТКА примет 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Все их задействуют в предстоящих полетах.
Сегодня экипажи палубной авиации из состава корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота приступили к тренировкам на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе в поселке Новофедоровка в Республике Крым.
Несколькими днями ранее с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прилетели 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+, которые будут задействованы в тренировочных полетах.
Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.
Тренировки пилотов продлятся в течение несколько месяцев.
После окончания тренировок летчики вернутся к месту постоянного базирования, где продолжат плановые занятия по лётной подготовке в заполярных широтах.
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