Лётчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму

Знаменитая НИТКА примет 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Все их задействуют в предстоящих полетах.

Сегодня экипажи палубной авиации из состава корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота приступили к тренировкам на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе в поселке Новофедоровка в Республике Крым.

Несколькими днями ранее с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прилетели 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+, которые будут задействованы в тренировочных полетах.

Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.

Тренировки пилотов продлятся в течение несколько месяцев.

После окончания тренировок летчики вернутся к месту постоянного базирования, где продолжат плановые занятия по лётной подготовке в заполярных широтах.