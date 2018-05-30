Эксперт: Вместо США истребители пятого поколения Турции поставит Россия или Китай 

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН посчитал заявление главы МИД Турции об истребителях политическим.
Турция может купить истребители пятого поколения у другой страны, если США не поставят Анкаре F-35. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Мавлют Чавушоглу. В то же время глава МИД подчеркнул, что у него «нет каких-либо переживаний на эту тему», поскольку это юридическое соглашение. Ранее, 27 мая турецкие СМИ сообщили, что Анкара может закупить российские Су-57, пишет ТАСС.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что кроме США истребители пятого поколения Турции может поставить только Россия или Китай.
«Других мест не так много. По сути дела, на стадии принятия на вооружение находится российский Су-57 (самолёт пятого поколения) и китайский J-20. На этом выбор исчерпывается, если мы не берём американцев. В экспортной версии Россия вполне может поставить. Ежели Турция готова живыми деньгами заплатить за экспортную версию, то почему бы и нет?» — предположил в эфире НСН эксперт.
Эксперт: США откажутся от «Томагавков» из-за неудачи в Сирии В то же время, как подчеркнул Виктор Мураховский, в настоящий момент говорить о поставках Су-57 в Турцию рано.
«Я думаю, что пока говорить об этом преждевременно. Надо понимать, что экспортных версий Су-57 и J-20 не существует. На данном этапе это чисто политические заявления, потому что сначала предварительные запросы делаются, меморандумы подписываются о намерениях. Так что пока что это уровень политических заявлений и взаимный обстрел СМИ. Но иногда с этого начинается, а заканчивается контрактами, например, как это случилось с комплексом С-400 для Турции», — отметил собеседник НСН.
Напомним, Турция собиралась закупить у Соединённых Штатов свыше 100 истребителей F-35A. Однако 25 мая палата представителей Конгресса США лишила министра обороны возможности одобрить эти поставки без спецдоклада из-за закупки Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400, произведённых в РФ. Такое требование содержится в законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.