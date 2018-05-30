Эксперт: Вместо США истребители пятого поколения Турции поставит Россия или Китай

Турция может купить истребители пятого поколения у другой страны, если США не поставят Анкаре F-35. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Мавлют Чавушоглу. В то же время глава МИД подчеркнул, что у него «нет каких-либо переживаний на эту тему», поскольку это юридическое соглашение. Ранее, 27 мая турецкие СМИ сообщили, что Анкара может закупить российские Су-57, пишет ТАСС

«Других мест не так много. По сути дела, на стадии принятия на вооружение находится российский Су-57 (самолёт пятого поколения) и китайский J-20. На этом выбор исчерпывается, если мы не берём американцев. В экспортной версии Россия вполне может поставить. Ежели Турция готова живыми деньгами заплатить за экспортную версию, то почему бы и нет?» — предположил в эфире НСН эксперт.

Эксперт: США откажутся от «Томагавков» из-за неудачи в Сирии В то же время, как подчеркнул Виктор Мураховский, в настоящий момент говорить о поставках Су-57 в Турцию рано.

«Я думаю, что пока говорить об этом преждевременно. Надо понимать, что экспортных версий Су-57 и J-20 не существует. На данном этапе это чисто политические заявления, потому что сначала предварительные запросы делаются, меморандумы подписываются о намерениях. Так что пока что это уровень политических заявлений и взаимный обстрел СМИ. Но иногда с этого начинается, а заканчивается контрактами, например, как это случилось с комплексом С-400 для Турции», — отметил собеседник НСН.