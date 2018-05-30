В Центральный военный округ поступят модернизированные БМП-2М с управляемыми ракетами

Партию из 16 бронемашин до конца года примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале.

До конца года в Центральный военный округ по Гособоронзаказу поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные противотанковыми управляемыми ракетами. Партию из 16 бронемашин примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале.

БМП-2М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении — 30-мм автоматическая пушка, спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты и автоматический гранатомет. Благодаря усовершенствованной системе управления командир и наводчик действую как единое целое и могут выбирать вид вооружения в зависимости от ситуации на поле боя. Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении соединения — современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.