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В Центральный военный округ поступят модернизированные БМП-2М с управляемыми ракетами
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В Центральный военный округ поступят модернизированные БМП-2М с управляемыми ракетами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Партию из 16 бронемашин до конца года примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале.
До конца года в Центральный военный округ по Гособоронзаказу поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные противотанковыми управляемыми ракетами. Партию из 16 бронемашин примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале.
БМП-2М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении — 30-мм автоматическая пушка, спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты и автоматический гранатомет. Благодаря усовершенствованной системе управления командир и наводчик действую как единое целое и могут выбирать вид вооружения в зависимости от ситуации на поле боя. Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении соединения — современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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