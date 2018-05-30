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В Ленинградской области началось учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
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В Ленинградской области началось учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На мероприятие привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчёты комплексов с БЛА Западного военного округа.
Сегодня в Ленинградской области началось тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) самолётного и вертолётного типов.
На мероприятие привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также расчёты комплексов с БЛА Западного военного округа.
Дежурные силы по противовоздушной обороне осуществят поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», расчёты РЭБ отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку БЛА. Обнаружение и захват БЛА в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции Западного военного округа.
К однодневному учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.
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