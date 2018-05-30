В Ленинградской области началось учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами

На мероприятие привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчёты комплексов с БЛА Западного военного округа.

Сегодня в Ленинградской области началось тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) самолётного и вертолётного типов.

На мероприятие привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также расчёты комплексов с БЛА Западного военного округа.

Дежурные силы по противовоздушной обороне осуществят поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», расчёты РЭБ отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку БЛА. Обнаружение и захват БЛА в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции Западного военного округа.

К однодневному учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.