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«Российский Falcon 9» признали ненужным
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«Российский Falcon 9» признали ненужным 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Сокращение бюджета «Роскосмоса» приведет к невозможности создания ракеты среднего класса «Союз-5», заявленной как конкурент американскому носителю Falcon 9 компании SpaceX, а также разработке сверхтяжелого носителя, заявил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Можно сказать, что то, что только что запланировано — сверхтяжелая ракета — она не нужна, потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард только на эскизный проект. Также сомнительна разработка новых ракет-носителей по своей целесообразности, потому что у нас число грузов, которые мы выводим, достаточно хорошо известно, и оно не растет стабильно», — сказал эксперт.
По его словам, имеющиеся у России ракеты «вполне справляются с грузопотоком». Кроме того, практически не задействована в запусках новая ракета «Ангара», на которую было потрачено значительное количество бюджетных средств. «Ракету надо делать, если поставлена задача чего-то доставить такое, чего старые ракеты не могут сделать», — добавил Моисеев.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что «Роскосмос» может получить на 17 миллиардов рублей меньше в 2019-м, в 2020-м — на 52 миллиарда меньше, а в 2021 году недополучить 75 миллиардов по сравнению с изначально планировавшимся бюджетом.
«Союз-5» разрабатывается центром «Прогресс» и корпорацией «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией российско-украинской ракетой «Зенит», заявлен как конкурент американскому носителю Falcon 9 компании SpaceX.
«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.
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