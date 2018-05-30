«Российский Falcon 9» признали ненужным

«Можно сказать, что то, что только что запланировано — сверхтяжелая ракета — она не нужна, потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард только на эскизный проект. Также сомнительна разработка новых ракет-носителей по своей целесообразности, потому что у нас число грузов, которые мы выводим, достаточно хорошо известно, и оно не растет стабильно», — сказал эксперт.

По его словам, имеющиеся у России ракеты «вполне справляются с грузопотоком». Кроме того, практически не задействована в запусках новая ракета «Ангара», на которую было потрачено значительное количество бюджетных средств. «Ракету надо делать, если поставлена задача чего-то доставить такое, чего старые ракеты не могут сделать», — добавил Моисеев.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что «Роскосмос» может получить на 17 миллиардов рублей меньше в 2019-м, в 2020-м — на 52 миллиарда меньше, а в 2021 году недополучить 75 миллиардов по сравнению с изначально планировавшимся бюджетом.

«Союз-5» разрабатывается центром «Прогресс» и корпорацией «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур . «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией российско-украинской ракетой «Зенит» , заявлен как конкурент американскому носителю Falcon 9 компании SpaceX.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.