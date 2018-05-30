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Эксперт рассказал, как Су-57 будет применяться по наземным целям
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Эксперт рассказал, как Су-57 будет применяться по наземным целям 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Радиоэлектронное оборудование самолета Су-57, который позволяет применять высокоточное вооружение, является самым совершенным среди всех других самолетов.
По словам эксперта, самолет может применять по воздушным и наземным целям такое высокоточное оружие как ракет Р-77, перспективные крылатые ракеты, образцы вооружения, «на которые в ходе совещаний в Сочи намекал Президент России Владимир Путин».
«Цифровой борт позволяет перенацеливать этот самолет непосредственно в полете на более важные, первоочередные цели и применять такие средства поражения, которые другие самолеты пока применять не могут», — сказал Мураховский.
Эксперт также отметил, что в случае необходимости самолет может использоваться в том числе и как штурмовик, применяя пушечное вооружение.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что самолеты Су-57 в ходе испытаний применили в Сирии крылатые ракеты.
На прошедшем в выходные всероссийском этапе конкурса «Авиадартс» самолеты показали свои возможности в атаке по наземным целям.
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