Эксперт рассказал, как Су-57 будет применяться по наземным целям

Радиоэлектронное оборудование самолета Су-57, который позволяет применять высокоточное вооружение, является самым совершенным среди всех других самолетов.

По словам эксперта, самолет может применять по воздушным и наземным целям такое высокоточное оружие как ракет Р-77, перспективные крылатые ракеты, образцы вооружения, «на которые в ходе совещаний в Сочи намекал Президент России Владимир Путин ».

«Цифровой борт позволяет перенацеливать этот самолет непосредственно в полете на более важные, первоочередные цели и применять такие средства поражения, которые другие самолеты пока применять не могут», — сказал Мураховский.

Эксперт также отметил, что в случае необходимости самолет может использоваться в том числе и как штурмовик, применяя пушечное вооружение.

На прошедшем в выходные всероссийском этапе конкурса «Авиадартс» самолеты показали свои возможности в атаке по наземным целям.