В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 30 мая. / ТАСС /. Тактико-специальные учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами стартовали в Ленинградской области . В них принимают участие более 500 военных, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Ленинградской области стартовало тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типов. К учению привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. К однодневному учению привлечено свыше 500 военнослужащих, около 70 единиц военной и специальной техники", — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений дежурные силы противовоздушной обороны будут осуществлять поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Расчеты отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку беспилотников. Обнаружение и захват беспилотников в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции округа.