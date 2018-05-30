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В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных
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В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами стартовали в Ленинградской области. В них принимают участие более 500 военных, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
"Сегодня в Ленинградской области стартовало тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типов. К учению привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. К однодневному учению привлечено свыше 500 военнослужащих, около 70 единиц военной и специальной техники", — сообщили в пресс-службе.
В ходе учений дежурные силы противовоздушной обороны будут осуществлять поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Расчеты отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку беспилотников. Обнаружение и захват беспилотников в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции округа.
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