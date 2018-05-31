Интенсивность боевой подготовки на российской военной базе в Армении в зимнем периоде обучения увеличилась на 10%

Об этом заявил командир соединения полковник Владимир Елканов в ходе подведения итогов боевой подготовки подразделений Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Командир российской военной базы в Армении полковник Владимир Елканов подвел итоги боевой подготовки подразделений Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов за зимний период обучения.

«Впервые за всю историю существования российского соединения в Закавказье военная база за период обучения по всем показателям заняла второе место в Южном военном округе», — отметил Владимир Елканов.

В течение зимнего периода в соединении было проведено более 80 боевых стрельб отделений, 27 боевых стрельб взводов, 12 ротных тактических учений, 3 — батальонных. Также проведены 1 тактико-специальное и 2 летно-тактических учений с применением новой методики ведения общевойскового боя в разведывательно-ударных (огневых) контурах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность занятий по выполнению практических стрельб и вождению боевых машин, а также полетов на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8МТШ, Ми-24П увеличилась на 10%. Было проведено около 3,5 тыс. занятий по огневой подготовке из стрелкового оружия и около 500 — из боевых машин.

Кроме того, проведено более 2 тыс. практических занятий по вождению бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. зачетных и порядка 300 контрольных упражнений в сложных климатических условиях и условиях высокогорья. Летный состав российской авиабазы Эребуни в Ереване совершил более 500 вылетов. Общий налет составил более 2 тыс. часов.

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны соединения выполняли боевые задачи в объединенной системе ПВО стран СНГ. На полигонах Краснодарского края Астраханской области зенитчики выполнили зачетные стрельбы из ЗРК «Бук-М1-2», С-300В, «Стрела-10» и ПЗРК «Игла» по различным типам воздушных целей, в том числе и групповым.

В ходе проведения полевых занятий и лагерных сборов специалисты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) регулярно выполняли учебно-боевые полеты, вели наблюдение и разведку за одиночными и групповыми объектами. Расчеты БЛА в режиме реального времени при ведении огня по целям условного противника передавали данные на командный пункт военной базы для корректировки огня и целеуказаний артиллеристам, танкистам и зенитчикам.

После подведения итогов зимнего периода обучения полковник Владимир Елканов поставил задачи на летний период обучения 2018 года.