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Дежурное подразделение российской военной базы в Армении в ходе тренировки уничтожило диверсантов условного противника
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Дежурное подразделение российской военной базы в Армении в ходе тренировки уничтожило диверсантов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«В российском соединении в Закавказье показательные занятия для вновь прибывшего пополнения проводятся с целью обучения и показа умелых и слаженных действий военнослужащих в ходе боя с противником», — пояснил командир соединения полковник Владимир Елканов.
На российской военной базе в Армении в преддверии начала учебного периода обучения с вновь прибывшим молодым пополнением военнослужащих проведены инструкторско-методические занятия по антитеррористической деятельности.
По сигналу тревоги было поднято дежурное подразделение воинской части для пресечения попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию военного городка «Большая крепость».
По замыслу тренировки, условные диверсанты, в роли которых выступала группа разведчиков, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата казармы и пленных.
Военнослужащие дежурного подразделения антитеррора соединения с применением бронемашин и стрелкового оружия отработали действия по созданию дымовой завесы, блокированию и уничтожению условных диверсантов.
«В российском соединении в Закавказье показательные занятия для вновь прибывшего пополнения проводятся дважды в год, с целью обучения и показа умелых и слаженных действий военнослужащих при выборе огневых позиций, владении штатным оружием и боевой техникой в ходе боя с противником», — пояснил командир соединения полковник Владимир Елканов.
Всего в тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники.
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