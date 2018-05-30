Дежурное подразделение российской военной базы в Армении в ходе тренировки уничтожило диверсантов условного противника

«В российском соединении в Закавказье показательные занятия для вновь прибывшего пополнения проводятся с целью обучения и показа умелых и слаженных действий военнослужащих в ходе боя с противником», — пояснил командир соединения полковник Владимир Елканов.

На российской военной базе в Армении в преддверии начала учебного периода обучения с вновь прибывшим молодым пополнением военнослужащих проведены инструкторско-методические занятия по антитеррористической деятельности.

По сигналу тревоги было поднято дежурное подразделение воинской части для пресечения попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию военного городка «Большая крепость».

По замыслу тренировки, условные диверсанты, в роли которых выступала группа разведчиков, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата казармы и пленных.

Военнослужащие дежурного подразделения антитеррора соединения с применением бронемашин и стрелкового оружия отработали действия по созданию дымовой завесы, блокированию и уничтожению условных диверсантов.

«В российском соединении в Закавказье показательные занятия для вновь прибывшего пополнения проводятся дважды в год, с целью обучения и показа умелых и слаженных действий военнослужащих при выборе огневых позиций, владении штатным оружием и боевой техникой в ходе боя с противником», — пояснил командир соединения полковник Владимир Елканов.

Всего в тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники.