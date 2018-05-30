Пентагон: 100 наших асов рвутся в бой с русскими

Заместитель командующего вооруженными силами США в Европе недавно заявил всему миру, что 1200 боевых самолетов НАТО , расположенных по всеми миру, давно подготовились к боевым действиям. А более 100 летчиков бомбардировочного авиационного крыла США, в свою очередь, открыто заявили, что надеются принять участие в боях против России . При этом смеялись над российской авиацией, заявляя, что боевые самолеты РФ — это просто живые мишени.

Об этом пишет популярный китайский новостной сайт Eastday.com в статье «Готовность номер один к боевому вылету». Причем авторов публикации безопасность России интересует не в первую очередь. В военной истерии, которая раздувается в США, отчетливо проступает реальная угроза и для Китая . Потому что противостояние двух сверхдержав по вине Вашингтона может перейти в неуправляемую фазу горячей войны. Очень горячей, когда начнет использоваться ядерный потенциал.

Нагнетание обстановки происходит не только в воздухе, но и на земле. Так, «Белорусские новости» сообщили со ссылкой на бригадного генерала Кая Роршнайдера, что к белорусской границе движутся две тысячи американских боевых машин, в том числе танков. По другому направлению, через Польшу , передвигаются в сторону российского союзника еще 1400 боевых машин.

Это у них называется «оборонительными маневрами». Но никто, собственно, особо и не скрывает, что практически все маневры и учения проходят по сценарию вторжения на территорию России. Для этого даже нанимают волонтеров со знанием русского языка, которые должны играть роль жителей захваченной страны. Вовсю практикуется имитация российской военной техники за счет камуфлирования и иных приемов.

Новости о том, что НАТО (прежде всего уже конкретно американская армия) уже не просто придвигается к границам России, но создает там мощную группировку войск, как это было в 1941 году, поступают беспрерывно.

Не далее как в конце прошлой недели стало известно, что США создают в Польше военную базу для размещения на постоянной основе бронетанковой бригады, располагающей 450 различными гусеничными машинами и 900 колесными. Причем поляки выделяют на ее обустройство 2 млрд долларов. На эти деньги будут строиться не только казармы, склады, гаражи и прочие военные объекты, но и дома, больницы и школы для американских военнослужащих. Такую цену за польское счастье заполучить американскую бригаду назначил Конгресс США в соответствующем законе, принятом 26 мая.

Однако этим дело не ограничивается. Варшава закупает у США зенитно-ракетный комплекс «Патриот», а также сухопутную модификацию морского комплекса противоракетной обороны «Эйджис». Более того, поляков интересует и оружие нападение. У компании «Локхид Мартин» заказано несколько оперативно-тактических комплексов «Омар». Доверчивым полякам внушают, что «Омар» гораздо страшнее «Искандера».

Надо сказать, что у польских политиков аппетиты по части вооружения абсолютно неуемные. Дело дошло до того, что в парламенте в секретной обстановке прорабатывается вопрос о размещении на территории страны американского ядерного оружия. Речь идет о бомбах B61 мощностью 340 килотонн.

Бельгии, Нидерландам, Италии и Если этот безумный проект реализуется, то Польша станет шестой европейской страной, «нуклеированной» американцами, присоединившись к Германии Турции . С той лишь разницей, что в этих пяти странах существует мощное общественно-политическое движение, добивающееся возвращения этих американских подарков за океан. И определенные успехи уже есть — некоторые страны начинают постепенно избавляться от В61. Поляки же, как пел Высоцкий, рвутся из связок и сухожилий, чтобы их заполучить.

Однако за такой подарок Вашингтона придется раскошелиться еще больше. Потому что к бомбам должны прилагаться их носители. То есть стратегические бомбардировщики В-52. А их базирование требует создания очень серьезной и дорогостоящей инфраструктуры.

У Польши есть еще один чисто американский элемент военной инфраструктуры, с которого, собственно, и начались серьезные трения между Россией и США. Это система европейской противоракетной обороны (ЕвроПРО), которая разворачивается в Польше и Румынии . И она уже совсем на подходе — в этом году или в следующем система обретет начальную готовность.

Три прибалтийские республики до получения ядерных бомб пока не додумались. И не стали размещать у себя элементы ЕвроПРО, прекрасно понимая, что это незамедлительно повлечет нацеливание на данный комплекс баллистических ракет. Однако и они страстно желают получить в свои страны американских военных с соответствующей техникой, прежде всего, с танками. Однако в отличие от Польши, не хотят платить за такое удовольствие. Точнее, у них нет денег.

Литвы и В апреле в Вашингтоне прошел четырехсторонний саммит с участием Трампа, посвященный 100-летию отделению Латвии Эстонии от России. Главы трех прибалтийских республик, охваченные антироссийским психозом, просили Трампа усилить военное присутствие США в Прибалтике. Сейчас американские военные появляются в регионе лишь на период маневров. Постоянно же находятся три многонациональных батальона НАТО, на которых, как считают прибалты, не слишком много надежды. Надо, чтобы были американцы.

Однако Трамп пока находится в стадии раздумий, что и было им заявлено. При этом прозвучало и довольно хамское высказывание: мне солдаты нужны на границе с Мексикой , чтобы бороться с нелегальными мигрантами.

Немаловажную роль в затянувшихся раздумьях играет, конечно, отсутствие прибалтийской инициативы по финансированию строительства всего необходимого, что потребуют американцы для обеспечения нормального новоселья. Прагматичный Трамп, пообещавший превратить армию в один из инструментов бизнеса, слово держит.

Но сомневаться не приходится, когда-нибудь лед тронется и в Прибалтике.

Однако и сейчас Латвия, Литва и Эстония могут рассчитывать не только на три батальона НАТО, размещенных на территории этих республик. Еще есть сводная группа натовских войск численностью в 5 тыс. человек, которая относится к силам быстрого реагирования. Они могут быть развернуты через 3-4 дня после приказа.

Существуют различные оценки соотношения сил в регионе, где приводится численность личного состава и техники в Западном военном округе (ЗВО) с одной стороны и в прибалтийских республиках и в Польше с другой. Западные оценки стремятся доказать, сколь беспомощны «силы добра» по сравнению с противоположными, понятно какими, силами.

Вот что насчитал американский исследовательский центр RAND. В Восточной Европе, граничащей с Россией, 32 тыс. военных НАТО. У России в ЗВО — 78 тыс. У НАТО 129 танков (ожидается прибытия в Польшу еще 90 американских «Абрамсов» и прочей тяжелой техники), у России — 757. БТР — 280 против 1276. Соотношение самоходных артиллерийских установок — 1 к 11 не в пользу НАТО. А вот соотношение ракетной артиллерии, к которой относятся как тактические и оперативно-тактические ракеты, так и ЗРК, — 1:270 — похоже, высосано из пальца. У НАТО есть не только малочисленные «Патриоты», но и комплексы неамериканского происхождения.

А вот натовская авиация сильно преобладает — 5357 самолетов против 1251.

При этом RAND забыл учесть важнейшую составляющую военной мощи — военно-морские силы. И тут Балтийский флот России выглядит не лучшим образом в сравнении с флотами целого ряда государств региона, в сравнении с суммой этих флотов.

Так что никакого существенного перевеса у России нет. Поэтому для Москвы при существующем балансе сил крайне неприятно усиление военной мощи на ее границах…

Что же касается бесшабашной удали американских пилотов, которые решили совершить легкую прогулку в Россию, то им не лишне напомнить историю 60-летной давности. Когда в Корее советские пилоты расправлялись с американскими, которые садились за штурвалы, как им вдалбливали, лучших в мире истребителей и бомбардировщиков. Или когда спустя 15 лет во Вьетнаме советские истребители и ЗРК, эксплуатировавшиеся уже вьетнамцами, превращали в ад вылеты американских летчиков. Спесь сбивается быстро.

Говоря о боевом духе американских пилотов, следует учесть, что в их рядах стремительно развивается разочарованность в профессии. Многие признаются, что она и сложна, и опасна даже в мирное время при совершении тренировочных и патрульных полетов, и низко оплачивается по сравнению с целым рядом гражданских профессий, не требующих больших напряжений. Поэтому многие уходят в гражданскую авиацию. А освободившиеся места не спешит занять новое поколение.

В 2016 году в ВВС США было 1211 летчиков истребителей, что на 27% меньше необходимого количества. С учетом бомбардировочной и транспортной авиации дефицит кадров составлял 1555 человек. Сейчас ситуация усугубилась еще больше. В других странах НАТО положение еще хуже.

Да, самолетов у НАТО, конечно, много. Однако далеко не все они способны подняться в воздух.

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