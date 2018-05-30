«Роман» двух знаменитых леопардов удалось заснять с помощью фотоловушек

Всего на территории национального парка установлено 400 фотоловушек.

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» впервые засняли «роман» дальневосточных леопардов. Уникальные кадры были сделаны с помощью одной из фотоловушек. Героями снимков стали любимцы пользователей социальных сетей — самка Тайга и самец Тайфун. Последний гордо носит звание хозяина заповедника «Кедровая падь», входящего в состав парка.

Из всех обитателей национального парка дальневосточный леопард самый скрытный — в буквальном смысле, гений маскировки. Запечатлеть его могут только фотоловушки. Их в национальном парке — самая большаясеть в России . На территории 362 тысячи гектаров установлено 400 камер. Об этом рассказал старший научный сотрудник национального парка «Земля леопарда» Петр Сонин.

«Устанавливают перпендикулярно относительно прохода, чтобы можно было хорошо сфотографировать бок животного. И потом определить его принадлежность по пятнам», — пояснил Сонин.

Тайфун является единственным самцом заповедника «Кедровая падь». В этом году он уже «встречался» с несколькими самками. А его новая «партнерша» Тайга получила известность после того, как ей выбрали имя с помощью голосования в социальных сетях.