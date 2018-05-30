Ковитиди: РФ обеспечила оперативность доставки военной корреспонденции в Абхазии

Доставка российской военной корреспонденции в Абхазии военной фельдъегерско-почтовой связью будет проходить в соответствии с Положением о порядке доставки воинской корреспонденции.

В среду на пленарном заседании Совет Федерации поддержал ратификацию соответствующего межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Председатель Подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета палаты регионов по обороне и безопасности Ольга Ковитиди , которая выступила с докладом по этому вопросу, отметила, что документ формирует правовую основу для российско-абхазского сотрудничества в сфере военной фельдъегерско-почтовой связи для обеспечения оперативности доставки воинской корреспонденции, а также защиты секретной и служебной информации стран.

«В соответствии с подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным соглашением, на территории Абхазии для адекватного реагирования на угрозы военной безопасности России и Абхазии создана военная группировка войск. Федеральный закон, который был сегодня мною доложен в Совете Федерации, определяет правила доставки военной корреспонденции в соответствии с Положением о порядке доставки воинской корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи. Фельдъегеря при исполнении своих обязанностей пользуются защитой государства пребывания, личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию», — цитирует сенатора её пресс-служба.

Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, поскольку способствует дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и безопасности государств, а также положительно сказывается на функционировании и боевой готовности российских воинских формирований, расположенных в Абхазии, подчеркнула Ольга Ковитиди.

Абхазия ратифицировала соглашение в декабре 2017 года.