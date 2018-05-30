Вопрос контроля над вооружениями заслуживает большего внимания

Проблема распространения ядерного оружия стала снова появляться в заголовках на фоне решения Дональда Трампа отказаться от сделки с Ираном и его усилий по организации переговоров с Северной Кореей . Один из ведущих российских экспертов по российско-американским отношениям предупреждает, что должностные лица обеих стран должны уделять больше внимания контролю над ядерными вооружениями.

Андрей Кортунов , генеральный директор Российского совета по международным делам, рисует тревожную картину отношений США России . По его словам, инфраструктура контроля над вооружениями, которая существовала в последние десятилетия холодной войны, разрушается. Он добавляет, что нынешняя ситуация имеет некоторое сходство с положением в 1950-х годах, когда США и СССР развернули гонку вооружений на фоне недостатка механизмов предотвращения ядерного конфликта из-за недоразумений и недопонимания.

Запасы оружия сегодня несопоставимы с арсеналом 1950-х годов. Но может начаться новый виток гонки вооружений, если Москва и Вашингтон не возобновят приверженность делу контроля над вооружениями. Самый последний признак назревающей гонки появился в марте, когда российский лидер Владимир Путин объявил о серии новых ракетных систем.

«В некотором роде [нынешняя ситуация] более опасна, чем холодная война на поздней стадии [в 1970-80-х годах]», — сказал Кортунов во время недавнего круглого стола в Институте Гарримана при Колумбийском университете. Хотя идеология больше не является фактором нарастающей конфронтации, у США и России разные взгляды на будущее, и «сложно найти общий знаменатель».

Кортунов отмечает, что приближается ключевой период: срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2021 году. При согласии сторон пакт можно продлить еще на пять лет. Но эксперты с обеих сторон выразили озабоченность, что напряженные двусторонние отношения, которые усугубил гнев США из-за вмешательства России в американские избирательные процессы, мешают обсуждению вопроса о продлении.

В дополнение к неопределенности, связанной с будущим ДСНВ, договор от 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности также оказался под вопросом. Вашингтон утверждает, что разработка Россией за последнее десятилетие крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки, нарушает соглашение. В то же время официальные лица в США выделяют финансирование на исследования по разработке новых вооружений, которые могут пустить в производство, если Россия продолжит нарушать договор.

Чтобы предотвратить крах структуры контроля над ядерными вооружениями, который может увеличить вероятность катастрофы, обе стороны должны отделить контроль над вооружениями от всех других двусторонних проблем и «начать восстановление некоторого уровня общения», — сказал Кортунов.

Смогут ли стороны найти отправную точку для начала продуктивных переговоров, пока неясно. Кремль явно хочет, чтобы США отменили санкции. Но среди российских чиновников закрепилось ощущение, что «санкции навсегда», сказал Кортунов. Между тем, официальные лица США хотят добиться полного прекращения российских проделок на демократических выборах на Западе, а также «заметного прогресса в прекращении агрессии со стороны РФ на востоке Украины ». Ни одна из сторон не продемонстрировала готовности отойти от своих позиций в достаточной мере, чтобы облегчить переговоры по контролю над вооружениями.

И ценить себя нужно. И будет нам счастье. А жлобы сами себя накажут. Но это не повод ныть.