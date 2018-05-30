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Беспилотник снял боевой разворот новейших истребителей Су-57
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Беспилотник снял боевой разворот новейших истребителей Су-57 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Видео боевого разворота российских истребителей пятого поколения Су-57 снято с беспилотника. Кадры, полученные в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс», были опубликованы телеканалом «Звезда».
По легенде учений, самолёты должны были прикрывать бомбардировщики, они имитировали боевой разворот, а также удары по наземным целям условного противника, передает «Утро.ру». Су-57 создан по программе «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года воздушное судно было глубоко модернизировано и получило название Су-57, передает RT.
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